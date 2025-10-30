Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete yakalandı. Olaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirdi.
4 TUTUKLAMA
Otomobildeki N.A, İ.K, O.D. ile M.D.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yurt Haber
- Afyonkarahisar