Pedalları karıştırdı, eczaneye daldı

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 28.08.2022 - 15:42
İstanbul'da gaz ile frenin yerini karıştıran sürücü nöbetçi eczanenin içine daldı.
Olay, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.
Fırından ekmek alan sürücü, arabasına bindikten sonra gaz ile fren pedallarını karıştırdı.
Sürücü, sarı park demirini hızlıca aşarak içerisinde müşterilerin bulunduğu nöbetçi eczanenin içine daldı.
Kazada bir kişi hafif yaralanırken, araçta ve eczanede maddi hasar meydana geldi.