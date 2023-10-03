Pegasus, 100. uçağı “Cumhuriyet”i teslim aldı

“18 yıl önce Türkiye’de havacılık alanında başlattığımız değişimi sürdüreceğiz”



2021’den sonra tüm teslimatlarının A321neo tipindeki uçaklardan oluşacağını vurgulayan Güliz Öztürk, “A321’ler standart kısa-orta menzil ticari uçaklara göre farklı konfigürasyona sahip, sektör tarafından oyun kurallarını değiştiren (game-changer) uçaklar olarak tanımlanıyor. Daha uzun gövdede daha fazla kapasite sunmayı sağlayan ancak mevcut yapımızdan çok farklı olmayan bir operasyon sürecine sahip uçaklar. Diğer bir deyişle, operasyonel yapımızı karmaşık hale getirmeden daha yüksek kapasiteyle hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan yüksek verimlilik katkısı elde ediyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “18 yıl önce Türkiye’de havacılık alanında başlattığımız değişimi, her zaman en iyisini başarma azmiyle sürdürmeye; Türkiye’nin en yeni uçaklarına sahip filomuzla ülkemiz, sektörümüz, paydaşlarımız ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



Pegasus’un 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en yeni uçaklarına sahip olan filosunda; 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 15 adedi Boeing B737-800, 6 adedi Airbus A320ceo, 46 adedi Airbus A320neo ve 33 adedi Airbus A321neo olmak üzere toplam 100 adet uçak bulunuyor.