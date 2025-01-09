Pegasus uçağıyla ilgili dava düştü

Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu.



Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi.



İki pilot hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına nedenolma" suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



7 yıldır süren davada tüm müştekiler şikayetlerinden vazgeçtğini beyan etti. Mahkeme heyeti, davanın düşmesine hükmetti.

