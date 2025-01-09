Pegasus uçağıyla ilgili dava düştü

Trabzon Havalimanı'nda pisten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanan yolcu uçağının 2 pilotu 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. 7 yıldır süren dava tüm müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine düştü.

Pegasus uçağıyla ilgili dava düştü

Ankara- seferini yapan, Havayolları'na ait uçak Trabzon 'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu.

Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi.

İki pilot hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına nedenolma" suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

7 yıldır süren davada tüm müştekiler şikayetlerinden vazgeçtğini beyan etti. Mahkeme heyeti, davanın düşmesine hükmetti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...