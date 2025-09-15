Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu

Pegasus ve AJet'in iç hat uçuşlarında yeni bir uygulama hayata geçti.

Uygulama kapsamında havayolu şirketleri iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeler yüklenecek ve bardakla ikram edilecek.

Kapalı su almak isteyen yolcular için ise su satışı devam edecek.

BAKAN TIBBİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde uçaklarda suyun ücretli olarak satılmasına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Tıbbi risklere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, uzun süren beklemelerde, iç havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlar yaşanabileceğine dikkat çekip, "Yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor." demişti.

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." demişti.