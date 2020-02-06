Pegasus'tan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Pilotları risk varsa pas geçmeleri için uyardıklarını belirten Nane, 56 yaralının taburcu olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Pegasus CEO'sunun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Acımız çok büyük. Dün, PC2193 sayılı İzmir’den kalkan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan uçağımız Sabiha Gökçen pist inişi sonrası tutunamayarak, bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası birinci önceliğimiz uçağa bir an önce ulaşarak ve yaralılarımızı kurtarmak ve bu amaçla da gerekli ekiplerimizi hareket ettirmek olmuştur.

"SAAT 13.00 İTİBARIYLA 56 YARALI TABURCU EDİLDİ''

18.19’da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. 177 yolcu, 6 mürettebat toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil 23 hastaneye sevk edildi. Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi. Bu zorlu süreç bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız, vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir.

''KARA KUTULAR ALINDI''

Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı yetkililer çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutular alındı emniyet altına koyuldu onların deşifresi çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra bize düşen ne varsa yapacağız, ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır.

''ŞİRKETİMİZİN YILLIK BAZDA SKORLARI AB STANDARTLARI ÜZERİNDE''



Şirketimizin yıllık bazda skorları Avrupa Birliği (AB) standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız genç uçaklardır. Bakımları birebir regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Bu acıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Şu noktada soru alacak bir konumumuz da durumumuz da yok. Arkadaşlarımızla hastaneye gideceğim. Elimdeki tüm bilgileri paylaştım.''

VİDEO: UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIP DÜŞTÜĞÜ AN

