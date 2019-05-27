Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde güreşen T.U., "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
T.U. emniyetteki gözaltı işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.U., geçen hafta Bulgaristan'da düzenlenen güreş organizasyonunda başpehlivan olarak kürsüye çıkmıştı.
Pehlivan 'yağma' suçundan tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'de bir pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı.
Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde güreşen T.U., "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.