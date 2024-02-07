Pekinel kardeşler İspanya'da verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu

Ünlü sanatçılar Güher ve Süher Pekinel Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçılar ödüllerini 12 Nisan'da İspanya’nın Valencia şehrindeki Palau de la Musica'da düzenlenecek törende alacak. Törende, sanat ve müzik direktörü Alexander Liebreich yönetimindeki Orquesta de Valencia'nın ev sahipliğinde, ödül sahiplerinin katılımıyla gala konseri gerçekleştirilecek. Konser uluslararası televizyon kanallarında canlı yayınlanacak.

Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığı en üst düzeyde desteklemek ve klasik müziğin özgün seslerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından bu yana verilen ICMA Ödülleri'nin jürisi, uluslararası klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve müzisyenlerden oluşuyor.



Pekineller iki piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak, klasik müzik dünyasının en büyük isimleriyle yaptıkları işbirlikleri ve albümlerle zenginleşen repertuvarları ile tanınıyorlar.



"Devlet Sanatçısı" unvanının sahibi Pekinel Kardeşler, Boğaziçi Üniversitesinin "Onursal Doktora" unvanı ile İstanbul Kültür Sanat Vakfının "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne de sahip.



Güher Pekinel ve Süher Pekinel, 2021 yılında, çocuk ve gençlere yönelik müzik eğitim sistemlerindeki öncü çalışmaları sebebiyle Almanya Federal Cumhuriyeti Başkanı Frank-Walter Steinmeier'den Liyakat Nişanı aldı.