"Pekmez Kardeşler" suç örgütü çökertildi: 26 şüpheli yakalandı

Mahzen-1 operasyonları kapsamında Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşları ve 26 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü çökertildi" ifadelerini kullandı.