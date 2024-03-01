"Pekmez Kardeşler" suç örgütü çökertildi: 26 şüpheli yakalandı

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-1 operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.

"Pekmez Kardeşler" suç örgütü çökertildi: 26 şüpheli yakalandı

Mahzen-1 operasyonları kapsamında Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşları ve 26 şüpheli yakalandı. 

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü çökertildi" ifadelerini kullandı. 

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