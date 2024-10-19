Pelikanlar Türkiye'den gitmek istemiyor: Uzmanlardan uyarı

Geçtiğimiz yıllarda göç sırasında balıkçıların yaşadığı alana gelen ve beslendikleri için Tekirdağ'ı terk etmeyerek sürüden ayrılan iki pelikan, bölgede maskot olmuş ve yerel halk tarafından "Osman ve İbo" isimlerini almıştı.

Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesi, birçok ülkede mola veren pelikanların en sık durduğu duraklardan biri olarak biliniyor.

Eylül ayında başlayan sonbahar mevsimiyle birlikte Avrupa 'da yaşayan binlerce pelikan, Afrika 'ya göç etmek için kanat çırpmaya başlıyor.

"ACİL DURUMLAR HARİCİNDE BESLENMEMELİ"



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin pelikanların vatandaşlar tarafından besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışının durduğunu ifade etti.



Şirin, yaban hayvanlarının acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.



Yaban hayatına müdahalenin doğru olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Şirin şunları kaydetti:



"Normalde pelikanlar kışı geçirmeleri için Afrika'ya göç ederler ancak Marmaraereğlisi'nde iki pelikan vatandaşlar tarafından beslendikleri için göç etme davranışlarını durdurmuş.



İki pelikan bu davranış yüzünden kışı burada geçirebilir ya da bir süre sonra buradan ayrılabilir. Bu durum şartlara bağlı olarak değişebilir. Canlıların doğasına mümkün olduğunca müdahale etmememiz yerinde olacaktır."

Şirin ayrıca, kış boyunca kesintiye uğrayan göç sürecinin, soğuk havalarda pelikanlar için öldürücü tehlikelere neden olabileceğinin altını çizdi.

GÖÇ ETMEYİ BIRAKIP TEKİRDAĞ'DA YAŞADILAR



Geçtiğimiz yıl yaşanan göç sırasında Marmaraereğlisi'nde mola veren 22 kişilik kuş sürüsünün arasında yer alan iki pelikan, balıkçıların kendilerini beslemelerinin ardından göç etmeyi bırakmış ve Marmaraereğlisi'nde yaşamaya başlamıştı.

Bölge halkı tarafından "İbo ve Osman" isimleri verilen ve uzun süre boyunca Tekirdağ'da yaşayan kuşlar, daha sonrasında Türkiye'yi terk etmişti.