Pelin'in ölümünde dört şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin'de meydana gelen asansör kazasına ilişkin gözaltına alınanlar, bugün adliyeye sevk edildi.

Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanda önceki gün, asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga yaşamını yitirmişti.

Kıyga'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 17 kişinin ifadesi alınmıştı.

Bu şüphelilerden dördü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve bina yöneticisi F.M.C. olduğu öğrenildi.

Dört şüphelinin savcıya ifade vermeleri bekleniyor.