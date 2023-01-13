Pelitözü Göleti’ni de kuraklık vurdu: Sular 30 metre çekildi

Bilecik'e 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde sular yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası kıyıdan 30 metre çekildiği görüldü.

Gölette, kıyıdan itibaren çekilme drone ile görüntülendi.

Pelitözü Göleti'ne her gün geldiği anlatan Sefer Bilgin, "Ben 7 yıldır Bilecik’te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü göletimize geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik" dedi.



Göldeki çekilmelerin nedenleri olarak iklimsel değişiklikler ve yağışların azlığı olduğunu dile getiren Bilgin, "Geçen yıl bu zamanlar buralarda kar vardı, gölümüz bu kadar çekilmemişti. Ama şu anda gölümüzün durumu bu" diye konuştu.



İstanbul’un kuruyan barajlarından geriye bataklıklar kaldı Haberi Görüntüle

Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

