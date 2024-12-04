Pembe kokain ile yakalanan kadın tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ‘pembe kokain’ ile yakalanan kadın tutuklandı.

Pembe kokain ile yakalanan kadın tutuklandı

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekiplerince, Bafra Otogarı’na sabah saatlerinde gelen otobüste bulunan S.K.(31) isimli kadının çantasında 15 gram pembe kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine tekrar ekiplerce gözaltına alınan kadın, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...