Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 76 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pençe Harekatı'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 76 terörist etkisiz hale getirildi.