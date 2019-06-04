Harekatın 9. günü itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu. Öte yandan Avaşin, Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava harekatında barınak ve silah depoları da imha edildi. Milli Savunma Bkanlığı Diyarbakır Lice bölgesinde de hava destekli operasyon düzenlendiğini ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe Harekatı'nda 9. gün
NTV HaberTürkiye
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Harekatın 9. günü itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu. Öte yandan Avaşin, Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da 4 terörist etkisiz hale getirildi.