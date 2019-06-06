Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildi.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
Anadolu AjansıTürkiye
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.