Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sabah saatlerinde de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.