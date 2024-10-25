Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu - 1 Şehit Er Kander Babür

Öne Çıkan Video

Yenidoğan çetesi güveni zedeledi: Uzmanlardan ailelere çağrı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...