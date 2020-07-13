Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 şehit

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Şehit astsubay çavuş Ethem Demirci 27 yaşındaydı, 6 ay önce evlenmişti.



Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapan Demirci, terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit oldu. Çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi..



Acı haber Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstannbul Esenyurt'ta yaşayan ailesine ulaştı.



Şehit Astsubay Çavuş, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde bugün toprağa verilecek.

