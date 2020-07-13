Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu bildirdi.

NTV Haber 13.07.2020 - 00:05

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 şehit

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehit astsubay çavuş Ethem Demirci 27 yaşındaydı, 6 ay önce evlenmişti.

Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapan Demirci, terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit oldu. Çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi..

Acı haber Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstannbul Esenyurt'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit Astsubay Çavuş, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde bugün toprağa verilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...