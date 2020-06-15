Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedef imha edildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'nuyla ilgili açıklama geldi. Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik hava harekatıyla ilgili, bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."



"Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir."



"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

BAKAN AKAR TEBRİK ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi.

İHA'LAR DA KATILDI

Öte yandan operasyona, savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar, HİK ile tanker uçaklarının da katıldığı kaydedildi.

"EN KAPSAMLI, EN VURUCU, YIPRATICI HAVA HAREKATI"