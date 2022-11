Pençe Kılıç operasyonunda 254 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bütçe görüşmelerinin ardından Kara Kuvvetleri Harekat merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



''BİR AN ÖNCE SUSTURACAĞIZ''

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik" ifadesini kullandı.



MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:



"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."



Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi​​​​​​.