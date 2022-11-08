Pençe-Kilit bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.



Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.



Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.