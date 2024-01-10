Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin Suriye ve Irak’ın kuzeylerindeki terör operasyonları sürüyor. Peçe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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ve ’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.”

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