Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit harekat bölgesinden acı haber… Bölgede arama-tarama faliyeti gerçekleştiren askerlere taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu - 1

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerine yer verdi.

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