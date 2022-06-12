Pençe-Kilit bölgesinde dört şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde dün de teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcılar infilak etmiş. Patlamada Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştu. Patlamada yaralanan 3 askerden Uzman Çavuş Gökhan Demir de hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.