Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şehit haberi geldi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOMANDOLAR TERÖRİSTLERİ MAĞARADA SIKIŞTIRDI



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi.

Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı.

Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA



Saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.



MSB: PKK/YPG'Lİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.