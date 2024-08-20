Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık açıklamasında, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu.” denildi.