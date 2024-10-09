Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunun devam ettiği Kuzey Irak'ta teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, aldırıldığı hastanede şehit oldu.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün, bir grup terörist, güvenlik güçlerine taciz ateşi açtı. Bu saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi de yer aldı.

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