Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  olduğu aktarıldı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

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