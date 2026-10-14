Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
14.10.2026 08:54
Son Güncelleme: 14.10.2026 09:16
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında şehit oldu.
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. MSB; Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, silah kazasında şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, silah kazasında yaralanan Aslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”