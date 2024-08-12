Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi.



Mehmetçiğin Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergilediği, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir ettiği, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak."