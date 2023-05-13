Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu.



Milli Savunma Bakanlığı, Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."



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