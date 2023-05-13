Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."

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