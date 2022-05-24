Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.05.2022 - 12:46

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu

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MSB'den Pençe-Kilit açıklaması

MSB'den Pençe-Kilit açıklaması

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'ndan şehit haberi geldi.

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.''

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