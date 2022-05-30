Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 27 Mayıs'ta çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Muhammed Serttaş tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 00:13 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 00:34

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...