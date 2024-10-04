Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.



MSB, ele geçirilen malzeme hakkında bilgi verdi.



Ele geçirilen malzemeler şöyle:



"28 adet el bombası, 7 adet 107 mm ÇNRA roketi, bir adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 adet Konkurs tanksavar mühimmatı, 3 adet 81 mm'lik havan, 5 adet M-4 piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör, 4 adet Glock marka tabanca, 2 adet Beretta marka tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği, muhtelif cins ve miktarda piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 7 adet aydınlatma fişeği, bir adet sarı sis mühimmatı, bir adet 5,56 mm bastırıcı, bir adet 7,62 mm bastırıcı, bir adet Yaesu araç telsizi, 2 adet termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 2 adet dizüstü mini bilgisayar, bir adet Macbook, bir adet tablet, 4 adet ses kayıt cihazı, bir adet Gopro kamera, 4 adet harici disk, bir adet powerbank, 8 adet cep telefonu, 5 adet fotoğraf makinesi, 12 adet hafıza kartı, 4 adet flash bellek, bir adet IR aydınlatıcı, bir adet radyo, 2 adet wifi cihazı, 5 adet güneş paneli, bir adet UPS cihazı, 4 adet akü, bir adet dikiş makinesi, bin dolar, 203 bin Irak dinarı, çok sayıda muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman."