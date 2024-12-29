Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi.
Mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şunlar:
"Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 misket tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 150 adet 5,56 milimetre mühimmat, 6 M16 şarjörü, 4 plastik şarjör, dürbün, disk, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi, keskin nişancı gizleme kıyafeti, termal kıyafet, hücum yeleği, 7 gaz maskesi ve 2 jeneratör."
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