Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonunda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

