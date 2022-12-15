Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle ağır yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede oldu.

Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, 5 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu - 1

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yavuz tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

5 Eylül'de bir mağara girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcı nedeniyle, Binbaşı Mehmet Duman da şehit olmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...