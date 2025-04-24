Pençe-Kilit şehidine gözyaşlarıyla veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi, memleketi Trabzon 'da toprağa verildi.

Baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene vali, siyasiler, belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.