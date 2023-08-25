Pençe-Kilit şehidine veda

Teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Demir son yolculuğa uğurlandı.



Uzman Çavuş Ali Demir Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapıyordu, üs bölgesinde yol emniyetini sağlamak için silah arkadaşlarından nöbeti devraldı.



Bu sırada PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Ağır yaralanan Demir hastanede tedavi altına alındı ancak kurtarılmayarak şehit oldu.



2 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ



Şehit Ali Demir 31 yaşındaydı, 2 yıllık evliydi, 2 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı.

Ordu'da düzenlenen cenaze töreninde aileyi yakınları teselli etti.



Şehidin Elazığ'da polis olarak görev yapan eşi Sultan Demir güçlükle ayakta durabildi.



Şehit Uzman Çavuş Ali Demir, Akkuş Mezarlığı'nda toprağa verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin