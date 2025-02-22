Pençe-Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi.

Şehidin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, kara yolu ile ilçeye bağlı Çukuröz köyüne getirildi.



Helallik alınmasının ardından cenaze, köy meydanına götürüldü. Burada baba Sadık ve anne Kezban Uslu ile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü.



Çorum Valisi Ali Çalgan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, aileye taziye dileklerini iletti.

