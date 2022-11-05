Pençe-Kilit şehidine veda

Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit şehidine veda

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın cenazesi, memleketi 'da toprağa verildi.

Akçağlayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Kayseri Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 1

Şehidin eşi Sultan Akçağlayan, Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçağlayan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

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