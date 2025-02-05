Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada kahraman Piyade Komando binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi de yer aldı.