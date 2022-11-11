Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit - 1

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Emre Sevinç'in şehadet haberi 'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit - 2

Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve 2 ay önce nişanlanan Emre Sevinç'in cenazesi, yarın Bursa'nın Harmancık ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek.

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