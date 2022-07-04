Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede bir grup terörist taciz ateşi açtı.

Saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi de yer aldı.