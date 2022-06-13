Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatında görevli askerlere teröristlerce taciz ateşi açıldı.

Saldırıda 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu.

Şehidin Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar Köyünde yaşayan ailesine haber verildi.

Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 5 çocuğundan biri olan Ramazan Gök’ün bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.