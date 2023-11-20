Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki operasyonların sürdüğünü de duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.