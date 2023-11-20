Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki operasyonların sürdüğünü de duyurdu.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Güler mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.'' ifadelerine yer verdi.
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