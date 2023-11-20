Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden haberi geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki operasyonların sürdüğünü de duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit - 1

Bakan Güler mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.'' ifadelerine yer verdi.

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