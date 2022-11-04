Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.

Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerin olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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