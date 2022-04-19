Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekatı devam ediyor. Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, operasyonun planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Bölgede yapılan arama tarama sırasında 13 bin 450 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 el bombası, 2 fünye ve 23 VS-50 antipersonel mayınının ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonda ele geçirilen mühimmatlar

Operasyon pazar gecesi, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılmıştı. Hava harekatı ve topçu atışlarıyla sahanın yumuşatılmasının ardından, komandolar ve bordo bereliler, hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettirilmişti.