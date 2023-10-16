Pençe-Kilit'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada " örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.

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